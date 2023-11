Nuovo look per il sito web del Comune: informazioni chiare e navigazione più facile

Follonica (Grosseto). Da oggi è on line il nuovo sito web istituzionale del Comune di Follonica, consultabile al link www.comune.follonica.gr.it, realizzato secondo le più recenti linee guida per i siti internet ed i servizi digitali della Pubblica Amministrazione e finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale”. Nel corso dei prossimi giorni saranno attivi tutti i nuovi servizi e saranno trasferiti tutti i dati dal vecchio al nuovo sito.

Il nuovo sito

Il sito web adotta il “modello Comuni” nazionale, il cui scopo è fornire alle cittadine e ai cittadini un chiaro punto di riferimento per trovare con facilità le informazioni di cui hanno bisogno. Il modello è stato realizzato grazie a un processo di ricerca, progettazione, sviluppo e validazione pluriennale a cura del progetto “Designers Italia“. Sul nuovo sito le cittadine e i cittadini possono trovare facilmente le informazioni di cui hanno bisogno e presentare richieste o completare adempimenti verso l’amministrazione comunale direttamente online. L’uso del modello permette di fornire ai cittadini un’esperienza coerente tra le varie amministrazioni, aderendo alle linee guida nazionali e alle migliori pratiche di progettazione digitale e anticipando, inoltre, l’adozione delle indicazioni europee basate su e-Government benchmark.

«La semplicità di consultazione rappresentava uno snodo cruciale per il nuovo sito web del nostro Comune – commenta l’assessore all’innovazione digitale e tecnologica Mirjam Giorgieri –. Grazie al “modello Comuni” e al lavoro dei nostri informatici, abbiamo adesso dei servizi digitali utili e facili da usare, progettati secondo una metodologia centrata sull’utente. Una novità che rappresenta un diritto per tutte le persone, che possono così usufruirne in modo semplice e chiaro».

Tra gli altri requisiti, grande valore è attribuito anche alla trasparenza e alla sicurezza delle informazioni, all’accessibilità, al monitoraggio dei servizi, alle interfacce utente, all’integrazione delle piattaforme abilitanti e alle licenze. Nelle prossime settimane saranno presentate tutte le nuove funzionalità del sito web.