Censimento permanente della popolazione: iniziate le rilevazioni 2023

Follonica (Gr) – Al via la rilevazione per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di Follonica 2023. In 4, tra rilevatori e rilevatrici, autorizzati dal Comune di Follonica, effettueranno una prima fase di rilevazione su tutto il territorio cittadino.

Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e di altri paesi. Inoltre, fornisce i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul territorio. La rilevazione si svolge per la gran parte direttamente sul web e, in parte, è affidata ad un rilevatore o da una rilevatrice con tablet fornito da Istat.

I rilevatori sono muniti di tesserino di riconoscimento, ben visibile, con nome foto, telefono e timbro del Comune di Follonica. Le famiglie estratte (estrazione casuale a cura di Istat) sono già state avvertite da Istat tramite lettera, e chi ancora non ha effettuato il Censimento on line senza aiuto sarà contattato telefonicamente dai rilevatori per programmare la compilazione, che potrà avvenire secondo le modalità definite da Istat.

Il Censimento , nella sua nuova formula, dovrà essere fatto solo da chi ha ricevuto o riceverà una lettera (o un avviso) da parte di Istat.

Per informazioni è possibile chiamare il Comune di Follonica ai numeri 0566/59271-59256- 59455; le forze dell’ordine, informate dall’ente, hanno la lista dei rilevatori del Comune di Follonica.

Per dubbi o domande è anche possibile scrivere una mail a censimento@comune.follonica.gr.it.

Per informazioni e supporto è possibile contattare il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo fino a 23 dicembre, dalle 9 alle 21, oppure consultare il sito https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

Partecipare al Censimento della popolazione è un obbligo di legge.

Nella foto, una rilevatrice che sta svolgendo un incontro per la compilazione del questionario