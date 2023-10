Nubifragio in città: apertura straordinaria del centro di raccolta dei rifiuti

Follonica (Grosseto). A Follonica proseguono le attività straordinarie di Sei Toscana, in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale, a seguito delle violente precipitazioni che hanno interessato il comune mercoledì 18 ottobre.

Per agevolare i cittadini e le cittadine nella pulizia dei locali danneggiati, domenica 22 ottobre il centro di raccolta di via Amendola sarà aperto in via straordinaria dalle 8 alle 12.

Proseguono intanto le operazioni di raccolta dei materiali alluvionati nei quartieri di Pratoranieri, Corti Nuove, Campi Alti e San Luigi, ovvero le zone maggiormente colpite dall’alluvione.

I proprietari di immobili possono lasciare i materiali di fronte alle proprie abitazioni, su suolo pubblico, facendo attenzione a separare i rifiuti ingombranti (come mobili, reti da letto, materassi, ecc.) dai Raee (come lavatrici, televisori, frigoriferi e congelatori che devono essere vuoti). I materiali non devono essere posizionati sotto alberi, piante o pali della luce, così da agevolare le attività di prelievo tramite automezzi con il granchio. Proprio per dare priorità a questa attività emergenziale, potrebbero essere posticipati alcuni ritiri a domicilio con granchio prenotati nei giorni scorsi.

«Con Sei Toscana abbiamo organizzato un servizio per far fronte all’emergenza – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri – Sappiamo che c’è ancora tanto materiale che deve essere smaltito dalle abitazioni che sono state allegate e per questo abbiamo richiesto anche un’apertura straordinaria dell’isola ecologica. Ringraziamo tutti e tutte per la collaborazione».