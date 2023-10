Polizia Municipale: prolungato il contratto degli agenti a tempo determinato

Follonica (Grosseto). Resteranno fino al 7 gennaio i cinque agenti della Polizia Municipale di Follonica assunti quest’estate a tempo determinato: il loro contratto è stato prolungato di altri due mesi grazie a delle risorse individuate dall’ente.

In totale, nel 2023 sono stati assunti 4 nuovi agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato e cinque a tempo determinato. Gli agenti in servizio sono complessivamente 25, compreso il Comandante Paolo Negrini, arrivato a dirigere il Corpo a marzo 2022.

«Con queste nuove assunzioni e con il prolungamento dei contratti a tempo determinato – commenta il sindaco di Follonica, Andrea Benini –, iniziamo finalmente ad avere un numero adeguato di agenti, cosa che in passato non è stata facile da gestire. Con gli uffici comunali abbiamo lavorato per investire sul Corpo, in modo particolare sui tempi indeterminati. Assunzioni che hanno permesso una presenza più capillare in città, con controlli più strutturati ed efficaci».

«Con gli uffici comunali abbiamo lavorato per incrementare il numero di dipendenti – commenta l’assessore al personale Francesco Ciompi –. Il piano di assunzioni per la Polizia Municipale di Follonica è iniziato già negli anni scorsi e ha visto numerosi agenti andare a incrementare il numero dei dipendenti in servizio: alcuni per sopperire a pensionamenti, altri invece come incremento vero e proprio del personale».