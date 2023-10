Il Comune assume due persone a tempo indeterminato: come candidarsi

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha indetto un concorso per due posti a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) per operatori ausiliari, ai sensi della Legge 68/99. In particolare, la Legge 68/99 del 12 marzo 1999 promuove l’inserimento lavorativo di lavoratori o lavoratrici appartenenti alle categorie protette.

Per presentare la domanda di ammissione al concorso c’è tempo fino al 16 novembre 2023. L’avviso è stato pubblicato oggi, martedì 17 novembre, sul sito web del Comune di Follonica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”. La domanda può essere presentata esclusivamente sul portale del Governo, al link www.portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/39cc150f7ac047f59db2e55132e28964.

«Continua la politica di assunzioni da parte dell’amministrazione per rafforzare ulteriormente il personale del Comune di Follonica – dichiara l’assessore al personale Francesco Ciompi –. Dopo le numerose assunzioni fatte nei due anni precedenti, oggi possiamo finalmente annunciare due nuovi posti per categorie protette che vanno a implementare la pianta organica del Comune. Questo anche grazie al bilancio virtuoso dell’Ente, che permette di prevedere nuovi posti di lavoro».

I requisiti

L’operatore ausiliario dovrà fornire supporto operativo alla struttura attraverso il presidio di servizi generali e ausiliari. Dovrà quindi svolgere compiti di vigilanza, custodia, sorveglianza e di mansioni ausiliarie rispetto a più ampi processi amministrativi, quali la fotocopiatura, la scansione e l’archiviazione di documenti, lo smistamento di telefonate, ma anche essere supporto agli uffici nell’attività di assistenza e informazione al pubblico. Potrà poi eseguire operazioni e lavori tecnici nell’ambito dell’ordinaria manutenzione di suppellettili, beni mobili e immobili e condurre macchine semplici in collaborazione con il personale specializzato.

L’avviso è pubblicato dal 17 ottobre sul portale unico del Reclutamento InPA., all’Albo pretorio del Comune di Follonica e sul sito internet del Comune di Follonica.

Acquisita la domanda di concorso, il sistema provvederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione un messaggio di conferma della ricezione della pratica con l’indicazione dell’ID univoco attribuito alla pratica. A tale codice si farà riferimento per tutte le comunicazioni inerenti le fasi concorsuali. Pertanto, è necessario prendere nota e conservare il codice identificativo per tutta la durata della procedura selettiva.

La graduatoria e la prova

La graduatoria sarà redatta a cura del Comune di Follonica, tenuto conto della valutazione dei titoli di studio posseduti e della prova selettiva. La prova selettiva consisterà in un colloquio su materie di carattere generale (elementi sull’ordinamento degli enti locali, elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Follonica) per valutare il grado di interattività e la capacità del candidato o della candidata di svolgere le mansioni proprie del ruolo da ricoprire.

Il calendario della prova sarà reso noto dal Comune di Follonica con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di svolgimento della prova stessa tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” e sul portale unico del Reclutamento InPA.