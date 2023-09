Colonie feline, il Comune cerca volontari: come candidarsi

Follonica (Grosseto). Il Comune cerca volontari e volontarie per gestire le colonie feline di Follonica.

Le colonie in città sono una quindicina e sono tantissimi i gatti che accolgono.

L’attività

L’attività consiste nell’occuparsi dell’alimentazione e della cura di una o più colonie situate nel territorio del comune, in accordo con chi già sta svolgendo l’attività di volontariato. Una colonia felina è costituita da un gruppo più o meno numeroso di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi e le colonie sono protette e tutelate.

«Inoltre, anche se non disponibili al servizio di volontariato, tutti e tutte noi possiamo contribuire alla cura dei gatti della colonia adottando i cuccioli e donando confezioni di cibo alle colonie – si legge in una nota del Comune –. Non solo: è fondamentale sensibilizzare la popolazione affinché gli animali non vengano più abbandonati».

«Questa estate nelle colonie di Follonica sono arrivate numerose cucciolate abbandonate – spiega l’assessore alla tutela degli animali, Francesco Ciompi –, un fenomeno che purtroppo avviene periodicamente e che pesa sul Comune e su chi si prende cura di questi animali. La soluzione, lo diciamo sempre, è la sterilizzazione. In questo modo, oltre a combattere il fenomeno del randagismo, si tutela la salute del gatto proprio perché si prevengono alcune malattie. Il numero di gatti che accolgono le colonie è importante e per questo motivo è necessario allargare la rosa di volontari e delle volontarie che possano regalare un po’ del loro tempo per la causa. Un grazie a chi vorrà rendersi disponibile».

Per candidarsi: Veronica Lazzeri (volontaria), cell. 348.9016869, Alberto Caturelli (ufficio servizio socio educativi) tel. 0566.59014.