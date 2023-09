Una via chiusa in città: le modifiche ai percorsi degli autobus

Follonica (Grosseto). A Follonica dalle 8 di domani, venerdì 15 settembre, alle 22 di sabato 16 settembre, sarà chiusa al transito via Zara; pertanto, le linee bus di Autolinee Toscane subiranno delle variazioni.

Linee extraurbane

Le linee 29F – 30F – 31F – 37F – 51F dalla stazione di Follonica percorreranno via Bicocchi, via Bassi, via Amendola, via Leopardi, viale Europa e via Palermo, dove riprenderanno normale itinerario.

Linee urbane

Linea F1: dalla stazione di Follonica per via Bicocchi, via Bassi, via Amendola, via Leopardi, viale Europa, via Palermo, dove riprende normale itinerario.

La linea F2, giunta in via Santini, prosegue per via Matteotti, via Golino, via Massetana, via Bicocchi, dove riprende il normale itinerario.

Saranno temporaneamente soppresse le fermate di via Santini Samoa, via Matteotti Parco, via Zara e via Carducci.