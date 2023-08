Lavori urgenti in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Follonica (Grosseto). Domani, 11 agosto, a causa di un problema al manto stradale verranno eseguiti lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria nell’intersezione tra piazza XXIV maggio e via Norma Pratelli, a Follonica.

Le modifiche al traffico

La circolazione proveniente da via Colombo e via Marconi (nel tratto tra via Fratti e via Colombo) verrà deviata su piazza XXIV Maggio all’altezza del bar “Peccati di Gola”, per poi proseguire su via Marconi fino a via Bicocchi. All’altezza del bar verrà creato un varco per consentire la circolazione ai veicoli che vorranno accedere al parcheggio del mercato Meq ed in via Norma Pratelli (nel tratto tra piazza XXIV Maggio e via Bertani).

Verranno chiuse al transito veicolare piazza XXIV Maggio, nel tratto tra via Colombo e via Bicocchi, e la strada retrostante il mercato coperto (piazza XXIV Maggio), nel tratto tra via Marconi e via Norma Pratelli.

I divieti

Verranno istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta in via Bicocchi, nel tratto compreso tra via Norma Pratelli e via Marconi, ed il doppio senso di circolazione nel medesimo tratto, per consentire ai veicoli di proseguire in direzione di Punta Ala.