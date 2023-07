Riva Toscana Golf Resort: al via il procedimento per la variante urbanistica

Follonica (Grosseto). Il Riva Toscana Golf Resort potrà presto completare le strutture di servizio: il Consiglio comunale di Follonica ha dato il via al procedimento per l’approvazione della variante al regolamento urbanistico che permetterà di inserire alcune modifiche finalizzate alla realizzazione di due nuovi edifici a Poggio all’Olivo. Si tratta in particolare della possibilità di realizzare una struttura destinata ai magazzini e alle attività del personale e una struttura destinata a diventare una foresteria.

La variante urbanistica

La variante urbanistica permetterà il completamento della struttura ricettiva con campi da golf, già aperta da circa un anno. In questo modo il Riva Toscana potrà adeguarsi ai requisiti richiesti dal Coni per le strutture sportive di servizio, ed obbligatori per l’omologazione dell’impianto.

«Questa mattina andiamo ad approvare funzioni di servizio importanti per l’impianto Riva Toscana – ha spiegato il sindaco Andrea Benini –, un’attività produttiva di livello alto, che ha aperto da circa un anno in località Poggio all’Olivo. Questo riconduce sotto un’unica variante l’intervento per andare a completare l’impianto da golf a 18 buche. La variante è stata impostata secondo quanto richiesto dalla proprietà e, dando la possibilità di realizzare il magazzino e la foresteria, permette di mettere in essere l’omologazione dell’impianto da parte del Coni, così da inserire la struttura in una dimensione internazionale. Questo perché il Riva Toscana ha l’ambizione di diventare un centro di allenamento per le squadre nazionali di golf e per la formazione di nuovi golfisti. Credo che questa sia una opportunità per tutta la città e per tutto il sistema turistico della nostra zona».