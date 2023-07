Assestamento di bilancio e piano dei lavori pubblici: via libera dal Consiglio comunale

Follonica (Grosseto). Il Consiglio comunale di Follonica ha varato l’assestamento generale di bilancio 2023-2025 e il programma triennale dei lavori pubblici. I provvedimenti sono passati a maggioranza.

Per quanto riguarda il bilancio, come illustrato in aula dall’assessore Francesco Ciompi, si tratta di «una scelta fatta dall’amministrazione comunale per applicare l’avanzo libero, così da contenere l’accensione di eventuali nuovi mutui e prestiti».

La ratio è finanziare con fondi certi il piano delle opere pubbliche. Le variazioni garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri, sia di competenza che di cassa.

Grazie all’approvazione del rendiconto 2022, fatta nello scorso mese, l’amministrazione ha adesso una visione chiara dei capitoli di bilancio, rispetto al bilancio di previsione. Con l’approvazione è quindi stato possibile applicare per oltre 2 milioni di euro l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2022, destinato a garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Gli investimenti

Entrando nel dettaglio, l’assessore Ciompi ha spiegato che 31mila euro vanno a finanziare la navetta gratuita Nautibus che consente di parcheggiare l’auto nei parcheggi scambiatore e raggiungere il centro città. 30mila euro sono stati destinati agli eventi del centenario e 50mila euro sono stati impiegati per potenziare il supporto al Rup. Inoltre, 550mila euro servono a coprire l’aumento dei costi dell’energia. L’amministrazione comunale ha poi applicato 1 milione e 400mila euro per il piano delle opere pubbliche. In particolare, non sono stati aggiunti interventi al piano delle opere ma sono state individuate le fonti di finanziamento delle opere stesse, che sono tante e importanti.

Una delle opere prevede di abbattere parte delle mura magonali dell’Ilva, lato via Bicocchi, per dare maggiore visibilità al giardino granducale. Si tratta di un intervento da 98mila euro. 300 mila euro verranno impiegate per il rifacimento degli asfalti nella zona industriale da destinare alla viabilità limitrofa alla via Aurelia e 300mila euro per la manutenzione di strade e marciapiedi in città. 24mila euro serviranno poi alla progettazione definitiva del parcheggio Ilva 1, per la manutenzione dell’officina cilindri e per l’apertura del varco nelle mura magonali nel tratto che interessa il parco della Rimembranza. Infine, 100mila euro sono destinati al rifacimento dei campi da calcio Nicoletti e Baldaccheri.