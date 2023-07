Pulizia straordinaria in centro: igienizzate strade e piazze

Follonica (Grosseto). In estate a Follonica aumentano le pulizie di strade e piazze: nei giorni scorsi in piazza a Mare è stato fatto un intervento con una macchina igienizzante a vapore a 140 gradi, mentre le vie centrali vengono sistemate tutte le mattine dagli operatori e dalle operatrici di Sei Toscana. Si tratta di un servizio organizzato dall’amministrazione comunale insieme al gestore per aiutare a mantenere la città più pulita: gli operatori ecologici, oltre ai servizi consueti e alle pulizie che svolgono quotidianamente, percorrono le vie principali del centro per garantire che i cestini portarifiuti siano svuotati con regolarità e che non si accumulino rifiuti nelle immediate vicinanze.

Le vie interessate dal servizio sono via Roma e le vie limitrofe, Amorotti, Parri, Norma Pratelli, Martiri della Niccioleta, Bertani, Giacomelli, Zara, via Carducci, piazza Guerrazzi, piazza Ettore Socci, via Italia fino all’incrocio via Matteotti.

«Cogliamo l’occasione per sollecitare anche la collaborazione di tutte e tutti: il decoro della città non può e non deve essere affidato esclusivamente agli organi istituzionali – dichiara l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –. Cerchiamo di organizzare i servizi al meglio, per rendere la città accogliente e pulita nei mesi di maggiore affluenza. I servizi di pulizia straordinaria si aggiungono ovviamente a quelli ordinari e la città viene pulita quotidianamente».

Inoltre, nei quartieri di Senzuno, Cassarello e 167 Est e Ovest sono stati introdotti i nuovi cassonetti. Il servizio al momento non richiede la 6Card: i cassonetti verranno chiusi solo dopo l’estate. Il Comune invita i residenti a dotarsi della 6Card che può essere ritirata allo sportello all’interno dell’Ilva, all’officina Cilindri, il lunedì, dalle 9 alle 13, il mercoledì, dalle 16 alle 20, e il sabato, dalle 9 alle 13.