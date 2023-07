Lavori sul lungomare, la spiaggia diventa più accessibile: investiti 95mila euro

Follonica (Grosseto). Il lungomare di Follonica si fa più bello e accessibile per tutte e tutti: è terminato il primo intervento di sostituzione della barriera in legno a contenimento della duna di Pratoranieri, nel tratto compreso tra via Isola di Ponza e il Golfo del Sole, per una lunghezza di circa 560 metri. La seconda parte degli interventi riprenderà dopo l’estate.

I lavori

La nuova barriera, che va a sostituire quella costruita quasi 20 anni fa, è realizzata con legno di pino autoclavato. L’intervento è stato possibile grazie ad un investimento complessivo di 95mila euro e ha previsto anche il rifacimento delle penisole dove sono alloggiate le panchine in cemento, oltre al ripristino delle discese a mare. Un intervento che rende la spiaggia più accessibile: con i lavori è stata sistemata la rampa di accesso al mare, indispensabile per chi ha delle disabilità. Non solo: dopo l’estate una scalinata sarà sostituita con una nuova rampa in legno, così da rendere ancora più accogliente quel tratto di litorale.

«Si tratta di un’importante opera – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini – che, oltre a restituire decoro al tratto di viale Italia interessato, abbinata agli interventi di realizzazione della barriera lato mare eseguiti negli anni 2020 e 2021, va a completare il percorso di ripristino della duna di Pratoranieri a cui questa amministrazione ha riservato importanti risorse».

I lavori proseguiranno solo per alcuni giorni per poi essere ripresi al termine della stagione balneare.