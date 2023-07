Colonia marina, il Comune: “Al lavoro per pubblicare un nuovo bando”

Follonica (Grosseto). Il primo avviso pubblico presentato dal Comune di Follonica per ricevere proposte di partenariato per la gestione della colonia marina “Luigi Pierazzi” non ha avuto riscontri, per questo motivo l’amministrazione si sta preparando alla redazione di un nuovo bando, che vede affinati i criteri per la partecipazione. L’obiettivo è sempre quello di ricevere proposte progettuali complessive per l’immobile della colonia, per la spiaggia e per la pineta circostanti.

«La colonia marina è un bene pubblico al quale teniamo particolarmente e stiamo cercando di valorizzarla al meglio – spiega l’amministrazione comunale –. La scelta politica che abbiamo sempre sostenuto con convinzione è quella di non mettere in vendita la colonia, cercando una strada alternativa che potesse riportare in vita il bene mantenendolo pubblico. Non una strada facile, ne siamo consapevoli, ma per noi la più giusta. Per permettere la riqualificazione della colonia, nel 2015 abbiamo partecipato a bandi ministeriali e abbiamo ottenuto importanti finanziamenti che però non sono sufficienti a riqualificare l’intero edificio. Per questo abbiamo pensato ad un percorso ad hoc, cercando di acquisire proposte di recupero dell’edificio con lo strumento del project financing, ovvero quella forma di finanziamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità, fondata sull’utilizzo di risorse alternative a quelle pubbliche e sul coinvolgimento di soggetti privati.

La discussione è aperta e, visto che non abbiamo ricevuto offerte, stiamo quindi valutando le condizioni al fine di rendere più attrattiva questa opportunità. Sarà a breve riproposto un nuovo bando per la riqualificazione della colonia e gli aggiornamenti dovrebbero arrivare già a partire dalla prossima settimana. In ogni caso, la nostra volontà è sempre quella di acquisire proposte di recupero dell’edificio con lo strumento del project financing».