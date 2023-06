Follonica (Grosseto). A partire da lunedì 3 luglio, tutti i cittadini residenti (o proprietari di seconde case) nelle zone servite dal porta a porta e\o dai cassonetti ad accesso controllato, possono recarsi allo sportello sito nei locali dell’ex Officina Cilindri (comprensorio Ex Ilva, di fianco al Teatro fonderia Leopolda) per ritirare le 6Card o il kit del porta a porta.

Lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13.

Le tessere e il kit potranno essere ritirati da tutti gli utenti iscritti al ruolo TARI del Comune di Follonica. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità al momento del ritiro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 o www.seitoscana.it/comuni/follonica/raccolta-rifiuti.