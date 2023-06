Cittadella del Carnevale: il Consiglio comunale approva il progetto di fattibilità

Follonica (Grosseto). Passo decisivo verso la realizzazione della Cittadella del Carnevale: il Consiglio comunale di Follonica ha approvato il progetto di fattibilità tecnica presentato dalla società Eurospin Tirrenica. La votazione si è tenuta questa mattina, giovedì 29 giugno. Con questo progetto, inserito in una proposta di partenariato pubblico privato dal valore di oltre 15 milioni di euro e legato alla nota azienda di grande distribuzione, potranno essere realizzate alcune opere pubbliche da tempo attese, e senza oneri finanziari per l’amministrazione comunale, come i nuovi cantieri comunali, un’area dedicata alla protezione civile e uno spazio più efficiente per l’archivio comunale.

La Cittadella del Carnevale

La Cittadella del Carnevale verrà realizzata nei terreni comunali della Mezza Luna: lì i rioni cittadini – attualmente collocati in quattro capannoni in affitto nella zona industriale – avranno un nuovo spazio dove realizzare i propri carri, con delle altezze tali che potrebbero permettere alla kermesse di fare un salto di qualità. Ogni rione, otto in tutto, avrà una suo ambiente, dotato di spazio per l’allestimento dei carri di circa 225 metri quadrati. Il progetto della Cittadella si compone di un fabbricato a pianta rettangolare di quasi 2mila metri quadrati, in parte su due piani, per una superficie complessiva di quasi 3mila metri quadrati.

I cantieri comunali e i locali per la Protezione Civile, oggi situati in Amendola, verranno anche loro trasferiti alla Mezza Luna, in uno spazio pensato ad hoc. In particolare lì troveranno la sua nuova sede la Vab e le altre associazioni di volontariato, come la società di salvamento, il Cala Violina, la Croce Rossa e la Cb 27. I locali saranno più efficienti e funzionali e saranno realizzati con soluzioni di efficientamento energetico

Infine, anche l’archivio comunale verrà spostato. I documenti sono oggi ospitati in alcuni locali in affitto nella zona industriale e con la realizzazione del nuovo capannone verranno poi trasferiti al primo piano. Uno spazio adeguato e pensato appositamente per accogliere l’archivio comunale. Nello spazio di via Amendola oggi occupato dai cantieri comunali verrà quindi realizzato il supermercato Eurospin, di media struttura di vendita, con annesso un ristorante.

«Arriviamo in Consiglio comunale con un progetto importante, che darà al mondo del Carnevale la possibilità di crescere e rinnovarsi – commenta il sindaco Andrea Benini –. Con la costruzione del nuovo capannone sarà inoltre possibile abbattere i costi di affitto dei locali oggi occupati dall’archivio comunale e risparmieremo anche per quelli che sono in locazione per il Carnevale: un risparmio annuo per il Comune di oltre 100mila euro. Soldi che potranno essere investiti per nuovi progetti».

I costi

Il quadro economico del progetto è di 15 milioni e 699mila euro e gli interventi alla Mezza Luna avranno un costo di oltre 6 milioni di euro.