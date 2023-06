Follonica (Grosseto). A causa di un errore, il Comune di Follonica sta inviando i nuovi avvisi di accertamento Tari del 2018.

Gli avvisi di accertamento Tari del 2018, attualmente in corso di notifica via Pec, rettificano e sostituiscono i precedenti avvisi già notificati nei mesi di maggio e giugno 2023: a causa di un refuso di scrittura, era stato erroneamente indicato l’anno di riferimento 2017. Per questo motivo i contribuenti troveranno due notifiche nella loro casella Pec.