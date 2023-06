Raccolta differenziata: inizia la consegna delle 6Card agli utenti dei quartieri

Follonica (Grosseto). Prosegue la riorganizzazione dei servizi di raccolta nel comune di Follonica. Da venerdì 16 giugno inizia la consegna delle 6Card.

Dove ritirare le tessere

Le tessere potranno essere ritirate da tutti gli utenti iscritti al ruolo Tari e residenti (o proprietari di seconde case) nei quartieri di Cassarello, Senzuno e 167 nei due punti di consegna allestiti nella sala comunale “Vittorio Antinori” in via Etruria e nella sala comunale del centro commerciale 167 Ovest (ognuno potrà recarsi al punto di consegna che ritiene più comodo).

Gli orari

La consegna delle 6Card sarà effettuata dal 16 giugno al 1° luglio (compresi) nei seguenti orari:

sala comunale Vittorio Antinori, in via Etruria, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19; martedì e giovedì dalle 9 alle 13; venerdì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19;

sala comunale, al centro commerciale della 167 Ovest: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 19.

Per il ritiro delle 6Card è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità al momento del ritiro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Fino al completamento della riorganizzazione, i nuovi cassonetti rimarranno aperti e potranno essere utilizzati semplicemente premendo il pulsante presente sul display o pigiando il pedale di apertura di ogni contenitore. L’utilizzo delle nuove postazioni è molto semplice: è a disposizione dei cittadini un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori.

Maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800.127484 o www.seitoscana.it/comuni/follonica/raccolta-rifiuti.