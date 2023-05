Acquedotto Corti Nuove: un incontro pubblico per illustrare le problematiche

Follonica (Grosseto). Da tempo alle Corti Nuove sono in corso dei lavori per il ripristino della rete idrica duale e, per spiegare alla cittadinanza il percorso intrapreso, l’amministrazione comunale di Follonica ha organizzato per martedì 30 maggio un incontro pubblico, che si terrà alla 18 nella piazzetta retrostante il centro commerciale Pam.

L’acquedotto

Il sistema delle Corti Nuove è particolare ed innovativo, la rete idrica è composta da una rete di acqua potabile e un’altra da acqua non potabile, che serve ad alimentare lo scarico dei bagni e l’irrigazione dei giardini. L’incontro servirà ad evidenziare le problematiche che sono emerse e lo stato dei lavori, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la rete duale.