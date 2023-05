Aree di sgambamento per cani: il Comune pubblica il bando per la gestione

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica vuole individuare un gestore che si occupi dell’accesso, della manutenzione, della pulizia e del completamento delle strutture mancanti delle aree di sgambamento per cani localizzate nei vari quartieri cittadini. In particolare, l’avviso riguarda le aree poste in via Massetana, in via Londra-via Atene-via Cassarello, nella pineta di Ponente, in via Europa-parco Petraia-fronte Asl e in via Togliatti-via Amendola.

I requisiti

Potranno presentare le proposte/offerte tecniche gli enti del terzo settore, le associazioni cinofile/animaliste, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, che sono impegnate nella costante e prevalente promozione di attività legate alla cura, alla socializzazione e alla protezione degli animali, purché regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi.

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti, dovranno presentare una proposta progettuale che contenga gli elementi fondanti delle attività di gestione. Il progetto potrà contenere la previsione di interventi di educazione cinofila diretti anche ai proprietari degli animali, al fine di favorire la crescita della loro consapevolezza e responsabilità, nonché il rispetto verso gli animali.

L’utilizzo delle singole aree da parte degli utenti dovrà avere natura gratuita in quanto espletata da soggetti senza scopo di lucro che non dovranno percepire alcun corrispettivo da parte dei cittadini o dei turisti che usufruiranno delle aree. Il rimborso annuale previsto non potrà superare l’ importo complessivo di 16mila euro, di cui una parte derivante dagli utili dell’azienda farmaceutica comunale. Tutta la documentazione è consultabile sul sito web del Comune di Follonica, nella sezione “Tutela degli animali”.

Il sopralluogo e le domande

I soggetti interessati a partecipare potranno eseguire un sopralluogo nelle aree oggetto del bando, previa appuntamento da richiedere tramite e-mail all’indirizzip acaturelli@comune.follonica.gr.it oppure telefonando al numero 0566.59014.

Entro il 14 giugno i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico indirizzato a “Comune di Follonica – Ufficio patrimonio – largo F. Cavallotti n. 1 – Ufficio protocollo”, tramite raccomandata A.R. (in questo caso vale la data di arrivo all’Ente e non quella di spedizione), deposito diretto al protocollo o pec.

Per informazioni, contattare Alberto Caturelli (ufficio tutela animali) alla mail acaturelli@comune.follonica.gr.it o al numero 0566.59014.