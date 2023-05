Portale turistico, il sindaco: “Grossolani errori di traduzione, lesa reputazione del Comune”

Follonica. L’amministrazione comunale di Follonica apprende con disappunto del problema di traduzione riscontrato sul portale turistico www.follonicaonline.it. Sulle pagine in inglese del sito – che è stato creato da un’agenzia esterna al Comune – sono infatti stati tradotti in inglese anche i nomi delle strutture turistico ricettive, dei ristoranti e degli stabilimenti balneari.

«Si tratta di un errore grossolano – afferma il sindaco Andrea Benini – che nuoce alla reputazione del Comune di Follonica e per il quale l’amministrazione sta valutando i provvedimenti più opportuni da adottare. Al momento la pagina web in inglese è stata oscurata, per permettere le opportune correzioni».

«Esprimo rammarico per quanto accaduto – dichiara l’assessore Alessandro Ricciuti –, abbiamo chiesto di porre subito rimedio e di correggere. La risoluzione del problema avverrà a brevissimo».