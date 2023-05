La Bandiera Blu sventola su Follonica: è il 24° anno consecutivo

Follonica (Grosseto). Anche il 2023 vede sventolare la Bandiera Blu delle Foundation for Environmental sul golfo di Follonica. La città riceve questo riconoscimento da 24 anni consecutivi: viene assegnato a livello nazionale a quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti.

La Bandiera Blu

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, anno europeo dell’ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 Paesi. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale. Alla base della selezione ci sono la qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, lo svolgimento della raccolta differenziata, l’arredo urbano, le iniziative legate all’educazione ambientale e le attività di pesca professionale.

«Anche quest’anno il nostro territorio si può fregiare di un riconoscimento importante, che viene confermato ormai da moltissimi anni – commenta il sindaco Andrea Benini –. Follonica è tra i Comuni che da più tempo possono vantare questo importante riconoscimento. Ma, nonostante siano così tanti anni, non è scontato ricevere la Bandiera Blu; anzi, è solo grazie al lavoro di tanti e tante che possiamo raggiungere questo risultato. É quindi doveroso ringraziare le associazioni, gli imprenditori e le imprenditrici, gli uffici comunali e la cittadinanza. Un valore aggiunto importante per noi è il Piano collettivo di sicurezza della balneazione che viene svolto sulle spiagge e per il quale dobbiamo ringraziare il Consorzio Balneari e la Capitaneria di porto: un lavoro che è diventato un punto di riferimento per tutta la costa».