Ciclovia Tirrenica: un incontro con i residenti del quartiere per illustrare il progetto

Follonica (Grosseto). Miglioramento del lungomare, previsione del passaggio della Ciclovia Tirrenica, nuovi arredi e ascolto dei cittadini e delle cittadine: sono tanti gli argomenti che sono stati trattati ieri pomeriggio nel quartiere Pratoranieri, in occasione di un incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale di Follonica. Ieri, 3 maggio, il sindaco Andrea Benini, il vicesindaco Andrea pecorini, l’assessore Mirjam Giorgieri e l’assessore Francesco Ciompi hanno incontrato la cittadinanza per presentare le novità che interesseranno il quartiere nei prossimi mesi.

La Ciclovia Tirrenica

Su tutto il litorale follonichese, come è noto, passerà la Ciclovia Tirrenica, l’infrastruttura strategica per lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibili da Ventimiglia a Roma, inserita nel Pnrr e collegata alla Rete nazionale delle Ciclovie e dei percorsi europei Eurovelo. In Toscana sono 560 chilometri interessati e Follonica verrà attraversata lungo tutta la sua costa: per realizzare l’infrastruttura la città ha ricevuto un finanziamento di circa 820mila euro. Questo comporterà alcuni adeguamenti che interessano anche il lungomare di Pratoranieri, dove passa la ciclabile.

Una delle principali criticità segnalate dalla cittadinanza riguarda il passaggio della pista ciclabile immediatamente di fianco alla duna e all’arenile di Pratoraneri. Una posizione ritenuta pericolosa per chi, venendo via dalla spiaggia, deve attraversare la strada. Il nuovo progetto, redatto dall’ufficio tecnico del Comune di Follonica, prevede lo spostamento della pista ciclabile al centro della carreggiata e la realizzazione di un marciapiede di fianco all’arenile, in modo da rendere più agevole il passaggio dei pedoni. Trattandosi di una ztl, con molte attività commerciali al suo interno, è poi indispensabile mantenere il servizio di carico e scarico merci, che sarà consentito solo in determinati orari. Il lungomare verrà poi allestito con nuovi arredi, panchine e portabici. E, ovviamente, non mancherà un’adeguata segnaletica orizzontale e verticale a completamento del lavoro.

«Sul lungomare convivono in promiscuità pedoni, ciclisti, attività commerciali e macchine – ha spiegato il sindaco Andrea Benini – ed è stato necessario fare un lavoro complesso per accordare tutte le necessità, spesso anche in contrasto tra loro. Il nuovo piano prevede che la ciclabile sia tracciata al centro della strada, mentre la parte pedonale si troverà lato mare per alcuni metri. Gli arredi saranno aumentati ed è stato fatto un investimenti sulle panchine. L’obiettivo è sempre stato quello di rendere il lungomare più accogliente e funzionale per tutte e tutti».

Inoltre, per una spesa di circa 95mila euro, verrà protetta la duna dal lato della strada con una costruzione in legno. Un intervento che dovrebbe partire a breve e che tutelerà un patrimonio naturale importante per la città.

«In questi anni abbiamo lavorato sul quartiere Pratoranieri con un investimento complessivo di circa seicentomila euro solo sulle traverse interne, 300mila euro sono stati impiegati per il rifacimento del lungomare e 50mila euro per la nuova illuminazione – conclude Benini – Cifre importanti, alle quali si vanno a sommare i nuovi interventi. Inoltre, con l’arrivo della Ciclovia il lungomare avrà un aspetto ancora più gradevole. Sicuramente ci sono altre cose da fare, ma non lavoreremo ancora e continueremo ad investire sul quartiere ascoltando le esigenze dei cittadini e delle cittadine».

Prossimamente l’amministrazione organizzerà altri incontri in altri quartieri di Follonica.