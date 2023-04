La spiaggia di fronte alla duna confiscata alla criminalità viene data in concessione

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione di un’area demaniale marittima per lo svolgimento di attività turistico-ricreativo e di servizi complementari alla balneazione. Si tratta in particolare del tratto di spiaggia di Pratoranieri, che si trova di fronte alla duna confiscata alla criminalità (identificata catastalmente al Foglio 34 Particella 289). La durata dell’affidamento è di 6 anni e comunque non oltre la data del provvedimento di confisca definitiva.

Lo scorso 14 aprile l’amministrazione comunale di Follonica e l’amministratore giudiziario del bene, Riccardo Cipriani, nominato dal Tribunale di Firenze, hanno sottoscritto il contratto di locazione (circa 1.500 euro annui) del bene confiscato in primo grado e sono andati a liberare l’area dalla recinzione. Il bene acquisito dal Comune consente l’accesso dalla pubblica via all’area ora oggetto di concessione.

Le offerte

Il termine perentorio per la ricezione delle offerte è il 16 maggio alle 16.30. I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Follonica, all’ufficio protocollo generale, in un plico sigillato, la domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. La domanda potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corrieri postali o agenzie di recapito, ovvero consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune. L’invio rimane comunque a totale rischio del mittente. I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato verranno esclusi dalla procedura.

L’apertura dei plichi avverrà negli uffici in via Roma 88 alle 10 del 17 maggio. Per partecipare alla selezione è necessario avere esperienza almeno biennale, anche non continuativa, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, nella gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici e parchi vacanze.

Il bando e il relativo disciplinare possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Follonica. Tutti i documenti inerenti la procedura potranno essere visionati nella sede comunale in orari di apertura al pubblico.

I contatti dell’Ufficio Demanio a cui possono essere richiesti quesiti e chiarimenti sono: tel. 0566.59420, e-mail aspinicci@comune.follonica.gr.it.