Rifiuti, il Comune mette a disposizione le nuove compostiere: sconti in bolletta per l’utilizzo

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica, nell’ambito delle iniziative volte alla riduzione dei rifiuti e dei costi di smaltimento, intende promuovere il compostaggio domestico attraverso l’uso di compostiere, come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici: la novità è stata annunciata dall’assessore Mirjam Giorgieri in occasione dell’ultimo Consiglio comunale e la delibera è stata approvata.

La raccolta differenziata

Da tempo il Comune di Follonica è impegnato sul fronte della corretta gestione dei rifiuti e il passaggio al sistema di raccolta porta a porta su gran parte del territorio comunale ha notevolmente incrementato la percentuale di raccolta differenziata. Un passo in più può però essere fatto con la riduzione dei rifiuti organici proveniente dalle utenze domestiche. Nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, un ruolo preminente lo riveste la raccolta della frazione organica che rappresenta, percentualmente, la principale componente in peso, pari a circa il 40 percento dei rifiuti prodotti dall’utenza domestica. Per questo motivo, le cittadine e i cittadini potranno scegliere se prendere in comodato d’uso gratuito la compostiera domestica che, se utilizzata correttamente, porterà a una riduzione della tassa sui rifiuti.

Grazie alla compostiera sarà possibile ottenere il compost, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Il commento dell’assessore

«Le nuove compostiere – spiega Giorgieri – sono parte integrante di un insieme di iniziative intraprese dal Comune volte alla salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio comunale. Non solo: il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che incrementano la massa complessiva dei rifiuti operando un doppio risparmio sia per la collettività, ma soprattutto personale di chi lo pratica. Una novità che arriva anche in seguito ad alcune richieste che ci sono state fatte».

Il regolamento

L’ufficio Ambiente e Igiene urbana in collaborazione con l’ufficio Tributi del Comune, ha predisposto un apposito schema di “Regolamento comunale per il compostaggio domestico”, che disciplina la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche del Comune e presto verranno rese note le modalità di adesione.