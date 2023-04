Festa della liberazione: il programma delle celebrazioni in provincia di Grosseto

Grosseto. Ecco il programma delle celebrazioni per la Festa della liberazione nei vari comuni della provincia di Grosseto, in programma martedì 25 aprile.

Follonica

Il 25 aprile Follonica ricorda la Liberazione nazionale dal regime nazista e fascista con una serie di cerimonie e iniziative.

La cerimonia della liberazione d’Italia avrà inizio alle 10.30 di fronte al palazzo comunale, in largo Felice Cavallotti, dove verrà deposta una corona di fronte alla nuova targa dedicata agli internati militari. Lì il sindaco Andrea Benini, il presidente dell’Anpi di Follonica, Claudio Bellucci, e il partigiano Gennaro Barboni, accompagnati dalla filarmonica “G. Puccini” e dai rappresentanti delle forze dell’ordine, daranno il via al corteo per le vie cittadine e deporranno le corone di alloro in ricordo dei Caduti. Alle 11.30 è previsto l’arrivo al parco della Rimembranza, dove interverranno i vari rappresentanti della autorità.

Musica e letteratura

L’amministrazione appoggia l’iniziativa organizzata dall’Anpi, sezione “Virio Ranieri” che si terrà al Casello idraulico di via Roma a partire dalle 16, con i saluti istituzionali, ai quali seguirà la presentazione del libro di Patrizia Scapin “Le donne dell’alta Maremma tra antifascismo, resistenza e impegno politico sociale (1920-1950)”, con interventi di Paolo Dolfi e letture di Clara Brachini. Al termine del pomeriggio si terrà il concerto del Duo Giuncarico.

Notizia in aggiornamento