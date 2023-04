Lavori dell’Enel in città: ecco le vie in cui sarà staccata la corrente

Follonica (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: lunedì 17 aprile, infatti, la società elettrica effettuerà lavori a Follonica per il potenziamento del sistema elettrico a servizio di Pratoranieri e dintorni, con particolare riferimento alla cabina denominata Lido tra via Cimarosa, via Litoranea, via Leoncavallo e via La Marmora.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica rinnoveranno i quadri e le apparecchiature dell’impianto Lido, attraverso l’installazione di componentistica digitalizzata che assicurerà qualità e continuità del servizio elettrico, ed attiveranno una nuova linea elettrica di bassa tensione interrata, più resistente ed efficiente, in un tratto compreso tra via Litoranea e via Cimarosa, con una migliore distribuzione dei carichi e benefici per tutte le utenze della zona.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 17 aprile, a partire dalle ore 8.30 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretti di utenze nelle vie suddette. I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Segnalazioni

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803.500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.