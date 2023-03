Parcheggi: tutte le informazioni su orari, abbonamenti e modalità di pagamento

Follonica (Grosseto). In tutta la zona blu del centro di Follonica, la sosta a pagamento è obbligatoria tutti i giorni, eccetto i giorni festivi, fino alle 20.00, con esenzione dalle 13.00 alle 15.00. Dal 15 giugno al 15 settembre, la sosta a pagamento diventa obbligatoria anche nei giorni festivi.

Dove acquistare il ticket

Il ticket può essere acquistato nei parcometri, con pagamento in contanti o tramite bancomat, ma anche attraverso una App. Grazie all’App Easy Park, attiva nel comune di Follonica, è possibile gestire la sosta nei parcheggi a pagamento direttamente dallo smartphone. Per utilizzare Easy Park è necessario scaricare l’App dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata. I controlli vengono effettuati verificando la corretta attivazione della sosta tramite il numero di targa dell’auto.

All’interno della zona parcometro possono parcheggiare gratuitamente soltanto i residenti all’interno della zona stessa, con l’apposizione del permesso, ritirabile all’Urp (per moduli e modalità, consultare il link www.comune.follonica.gr.it/sportelli_al_cittadino/parcometro/).

I cittadini residenti nelle zone blu hanno diritto al tagliando per la sosta gratuita, secondo le 3 zone di definizione: i tagliandi si possono richiedere all’Urp ed anche per e-mail (parcometro@comune.follonica.gr.it), seguendo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata all’interno della rete civica, al link www.comune.follonica.gr.it/sportelli_al_cittadino/parcometro/, con la relativa modulistica.

Gli abbonamenti

Il pagamento per sostare può avvenire utilizzando i parcometri, ma è anche possibile acquistare abbonamenti (durante tutti i mesi dell’anno), utilizzabili nell’intera zona blu del centro di Follonica, che si diversificano come segue:

per 7 giorni 13,00 euro;

per 15 giorni 25,00 euro;

per 30 giorni 50,00 euro;

tariffa per 2 giorni 8,00 euro;

autopark a tempo 25,00 euro.

Le tariffe degli abbonamenti nel periodo Covid hanno avuto una riduzione del 30%, riduzione che l’amministrazione non ha più modificato, mantenendo i prezzi più bassi per cittadini, turisti e strutture ricettive.

Gli abbonamenti si acquistano direttamente all’Urp/Parcometro durante l’orario di apertura al pubblico (pagando anche con bancomat e carta di credito); oppure sono acquistabili nei tabacchi che hanno aderito all’iniziativa, senza vincoli di orario degli uffici e anche nei fine settimana.

Esistono inoltre alcune formule a tariffa agevolata, per i clienti degli alberghi e delle strutture ricettive, per i commercianti del centro urbano e per i dipendenti di tutte le aziende private e pubbliche con sede nella zona blu.

I requisiti per la tariffa agevolata

I requisiti per poter usufruire di tale tariffa agevolata sono che l’azienda sia situata all’interno della zona blu, che il dipendente intestatario dell’auto (o della quale ne abbia uso pieno ed esclusivo) non sia residente nell’area e che sia in essere un rapporto formale di lavoro.

Le tariffe agevolate (e anche in questo caso l’amministrazione ha confermato la riduzione attuata nel periodo covid) si diversificano tra inverno ed estate: dal primo aprile al 30 settembre l’importo per 8 giorni è di 10 euro, mentre per un mese è di 28 euro.

Gli abbonamenti a tariffa agevolata, rilasciati agli hotel, ai commercianti e ai dipendenti privati, non sono rilasciati dai tabacchi, ma solo dall’Urp/Parcometro.

Orario Urp

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.45.

Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 17.00.