Centenario della città: il Comune cerca sponsor per l’organizzazione degli eventi

Follonica (Grosseto). Dopo la stesura delle linee di indirizzo, il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per ricercare soggetti, privati e pubblici, disponibili ad offrirsi come sponsor a sostegno della valorizzazione della città, in particolare per gli eventi previsti all’interno del contenitore “Centenario” nel corso del 2023, come il Follonica Summer Nights, il Follos o la Festa di San Silvestro. Le proposte potranno essere presentate entro il 16 aprile 2023.

Il bando del Comune

Con questo bando l’amministrazione comunale vuole avvalersi della collaborazione dell’imprenditoria, che rappresenta un aspetto vitale ed importante del tessuto socio-economico della città, così da rendere ancora più grandi e completi gli eventi da realizzare nel corso dell’anno.

«L’obiettivo – spiega il sindaco Andrea Benini – è arricchire il nostro calendario di appuntamenti che accompagneranno tutto il 2023, anno del Centenario del Comune. Questa procedura, oltre a migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune, favorisce processi innovativi della struttura amministrativa, incentiva la collaborazione fra pubblico e privato, permette al Comune di realizzare economie di spesa e di promuovere attività ed eventi di pubblico interesse e utilità».

Chi presenta la propria candidatura dovrà certificare l’assenza di cause di incompatibilità e l’inesistenza di situazioni pregiudizievoli, o limitative della capacità contrattuale con la pubblica amministrazione.

Le proposte di sponsorizzazione

Le proposte di sponsorizzazione devono prevedere una somma di denaro non inferiore a 2mila 500 euro e per le offerte uguali o maggiori a 20mila euro sarà garantita la menzione di main sponsor. Sono escluse sponsorizzazioni riguardanti propaganda politica, sindacale, religiosa, pubblicità diretta o indiretta collegata alla promozione o distribuzione di tabacco e alcool, al gioco d’azzardo o simile, a sfondo sessuale o contenente messaggi considerati offensivi e inaccettabili per motivi di pubblico interesse, in contrasto con le finalità delle iniziative programmate o comunque incompatibili con i fini istituzionali e i principi ispiratori della Pubblica Amministrazione.

Come presentare le proposte

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate entro il 16 aprile 2023 utilizzando l’apposito modello (allegato 1) e allegati (allegato 2-3-4) predisposti dall’amministrazione ed inseriti nel sito del Comune, al link www.comune.follonica.gr.it, nella sezione “Centenario”, da trasmettere all’ufficio Protocollo del Comune, in via largo Cavallotti 1, via Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it, precisando nell’oggetto “Offerta di sponsorizzazione Centenario 2023”.

L’amministrazione, attraverso il gruppo di lavoro, valuterà a suo insindacabile giudizio l’ammissibilità delle proposte pervenute, al fine di predisporre i singoli contratti di sponsorizzazione.