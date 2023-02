Carnevale, boom di presenze alla prima sfilata: 6027 biglietti staccati

La prima domenica di Carnevale ha visto 6027 presenze a Follonica: un numero importante, che ripaga del grande lavoro fatto ogni anno dai volontari e dalle volontarie dei rioni.

Il programma del Carnevale impegna, nei suoi molteplici eventi, rioni, enti, associazioni, ditte del territorio follonichese per più di un mese e in un periodo di bassa stagione, come quello invernale. Al Carnevale lavorano, oggi, più di mille tra volontari e volontarie del territorio follonichese per molti mesi all’anno.

La prima domenica è iniziata con un incidente di percorso e con un forte vento iniziale, che ha portato a dei ritardi, ma, dopo tutti gli accertamenti del caso, la festa è potuta cominciare. Quella 2023 è finalmente un’edizione completa del Carnevale follonichese, che torna a sfilare nel tradizionale circuito delle vie del centro, sul lungomare, in piazza a Mare, insieme alle persone, alle famiglie, alle bambine e ai bambini. Dopo due anni difficili, la città torna quindi ad organizzare la sua festa più importante e in un anno molto particolare: quello del centenario della nascita del Comune.

L’animazione durante le sfilate è affidata agli speaker di Radio Diffusione Follonica, con filodiffusione in via Roma e diretta streaming con programmi, musica, eventi, appuntamenti e interviste dedicati al Carnevale.

Il biglietto del Carnevale follonichese ha un costo di 7 euro (gratis per i bambini e le bambine fino a 8 anni) e dà accesso anche al museo Magma, all’interno dell’Ilva. La promozione è valida fino al 5 marzo. Il biglietto per il Carnevale follonichese è acquistabile ai varchi che si trovano lungo il perimetro del circuito oppure online, sul sito www.ciaotickets.com/biglietti/carnevale-follonichese-2023.