Gli studenti a lezione di sicurezza stradale: incontro del Forum del Volontariato nella scuola media

Un incontro intenso e significativo, volto alla sensibilizzazione delle ragazze e dei ragazzi prossimi al patentino, quello organizzato dal Forum del Volontariato di Follonica all’interno della scuola “Bugiani”.

Le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” sono state impegnate in un incontro sulla sicurezza stradale, promosso dal Forum del Volontariato e con la partecipazione speciale dell’associazione Sara Lenzi pilota. Il presidente Paolo Santini ha parlato ai ragazzi invitandoli a prestare attenzione sulle strade, non solo quando saranno piloti ,ma anche ora, quando vanno a piedi, in bicicletta o in monopattino. Ha preso poi la parola la volontaria Laura Merlini, invitando i ragazzi a partecipare al bando promosso dal Forum del Volontariato, in una delle due opzioni, ricordando come le immagini possano a volte riuscire a esprimere più di quanto fanno le parole.

La prima fase di sensibilizzazione dei giovani è importantissima. Ed ecco che Sergio Pieri, presidente del Forum (che ha perso sua moglie in un incidente stradale sulle strisce), ha illustrato il regolamento del concorso alla sua seconda edizione, aperto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado delle scuole di Follonica, Scarlino, Gavorrano, Roccastrada e Massa Marittima. Ognuno potrà esprimere la sua idea sia attraverso la creazione di un manifesto sia attraverso uno scritto breve.

Durante la mattinata è stato poi presentato il primo libro stampato con i vincitori dello scorso anno. Quindi, ha preso la parola la mamma di Sara Lenzi, la ragazza di 18 anni morta in una gara di motorally, raccontando i dettagli dell’incidente che ha portato via Sara in Sardegna.

Infine, le parole del padre di Sara: «Accendete il cervello quando siete in moto, o a piedi, o altro – ha detto –. Cittadini si diventa anche attraverso importanti testimonianze».