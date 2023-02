Immigrazione e sviluppo, il caso Follonica: l’Isgrec presenta il suo lavoro per il centenario della città

L’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea è uno dei protagonisti del volume dedicato al centenario della città di Follonica e venerdì 17 febbraio Ilaria Cansella e Adolfo Turbanti presenteranno il loro contributo. L’appuntamento è alle 17.30 in sala Tirreno, in via Bicocchi 53A.

Cansella e Turbanti parleranno della storia operaia di Follonica, della sua crescita e del suo sviluppo durante il Novecento, cercando di tracciare il percorso storico seguito dalla città.

«Se la magnifica solitudine della “Torre azzurra” non mostra altro ormai che un sogno urbanistico rivelatosi insostenibile – scrivono Cansella e Turbanti –, certo non basta la memoria della città-fabbrica per venire a capo di questo contrasto, anche perché neppure in quella memoria esiste una radice identitaria univoca a cui fare riferimento, anzi».