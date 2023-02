Giovedì 16 febbraio torna l’appuntamento con il concerto di Carnevale della banda cittadina “Giacomo Puccini”.

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comitato Carnevale di Follonica, si terrà alle 21.15 con ingresso libero nella sala Tirreno, in via Bicocchi 53A.

Durante la serate le reginette dei rioni presenteranno i brani in esecuzione.