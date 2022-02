Follonica, in via Massetana arrivano 49 nuovi tigli

Dopo i tagli dei mesi scorsi, in questi giorni sono state sostituite le piante abbattute. In questo modo l’Amministrazione comunale porta a compimento un lavoro che si era reso indispensabile ai fini della sicurezza pubblica

In via Massetana sono stati messi a dimora 49 tigli, in sostituzione delle piante abbattute nei mesi scorsi. In particolare, nel 2021 erano stati tagliati 21 alberi lungo il viale di accesso alla città. Con questo intervento, che si concluderà tra pochi giorni, l’Amministrazione comunale porta a compimento un lavoro che si era reso indispensabile ai fini della sicurezza pubblica.

Le piante che sono state tagliate erano infatti malate e non poteva essere fatto nulla per salvarle. L’intervento era fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti che ogni giorno passano per una delle vie più trafficate di Follonica. Nell’apparato radicale dei tigli che sono stati abbattuti lo scorso settembre erano presenti danneggiamenti e fessure: una condizione che aveva reso impossibile qualsiasi tipo di intervento riparatore. Con il tempo via Massetana riacquisirà quindi il suo aspetto caratteristico, dato proprio dalle presenza degli alberi ai lati della carreggiata.

«La volontà dell’Amministrazione comunale di Follonica – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini, con delega ai lavori pubblici – è stata ed è quella di salvaguardare dall’abbattimento il maggior numero di alberi possibile, sia per il valore ambientale che per la presenza storica. I lavori sono iniziati mesi fa e finalmente oggi abbiamo sostituito gli alberi, 49 in totale. La nostra volontà è sempre stata quella di mantenere invariato l’aspetto di quel viale».

I lavori nel frattempo stanno proseguendo anche sul lungomare Italia, dove la ditta incaricata del verde sta lavorando alla sostituzione delle piante malate.