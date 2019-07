Ultimo appuntamento con la rassegna teatrale In Chiostro

Ultimo appuntamento con ‘In Chiostro’, la rassegna di teatro, letteratura, canti, curata dalla Piccola Compagnia Instabile del Teatro OFF di Follonica, in collaborazione con Lorenza Baudo e il premio Letterario il Salmastro.

Questo luglio, raccolto intorno all’intimità del chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, termina con l’ultimo spettacolo di mercoledì 24 alle 21.30 quando sarà in scena “Questione di genere”, uno spettacolo con Eleonora Zacchi e Riccardo De Francesca, con la regia di Eleonora Zacchi e le musiche dal vivo di Alessio Colombini.

Uno studio radiofonico, due speaker ed un programma dedicato ad un argomento di attualità ovvero “questione di genere”.

Nell’alternarsi tra quello che accade “in onda” nella diretta radiofonica e quello che accade “fuori onda”, i due protagonisti con toni ironici e brillanti, sullo sfondo di quello che è il concetto di donna nell’evoluzione del pensiero dei grandi filosofi della storia, ci raccontano la vita di una donna comune, di una donna come ce ne sono tante, separata, con figli a carico e lavoratrice.

Il racconto si snoda attraverso le esperienze quotidiane della nostra protagonista ma passa anche attraverso la citazione di filosofi e pensatori come Platone, Aristotele, Arthur Schopenhauer, Simone de Beauvoir e le parole commosse di Thomas Sankara rivolte alle donne del Burkina Faso.

Tutte le info si possono richiedere via mail a [email protected] – tel 335.6090948 – 335 5930948

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli teatrali presso: Libreria Chiti via Roma; Nara Camice via Roma, Giardino Beach viale Italia, Baby Salus via del Sugheraio, Bagno La Pineta via delle Collacchie, Il Beccofino via Litoranea.