A Follonica tornano i centri estivi per bambini fino a sei anni

Follonica, attenendosi scrupolosamente alle linee guida del Dipartimento della famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID – 19, organizza anche quest’anno per i più piccoli il centro estivo.

E’ stato infatti pubblicato l’avviso per l’ammissione dei bambini da 1 a 6 anni al centro estivo presso il nido d’infanzia comunale “Le Mimose” dal 6 luglio al 14 agosto.

Gli orari osservati dal centro estivo, dal lunedì al venerdì, saranno dalle 7.30 alle 13 (orario ridotto) e dalle 7.30 alle 16 (orario intero); data l’attuale emergenza sanitaria, che impone distanziamento tra le persone, ogni turno accoglierà un numero massimo di 10 bambini

I periodi di funzionamento del centro saranno suddivisi in tre turni: dal 6 al 17 luglio, dal 20 al 31 luglio e dal 3 al 14 agosto.

Le domande per usufruire del servizio Centro Estivo dovranno essere presentate da oggi fino a martedì 30 giugno secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica alla pagina Servizi socio educativi, oppure richiedendolo con mail a: socioeducativi@comune.follonica.gr.it

Per maggiori informazioni:

tel. 0566 59017 (Cinzia Pepe) e.mail cpepe@comune.follonica.gr.it

tel. 0566/59018 ( Elisabetta Piccini) epiccini@comune.follonica.gr.i

tel. 0566/59013 ( Raffaella Cepparulo) rcepparulo@comune.follonica.gr.it