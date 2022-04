Follonica Summer Nights: Mannarino in concerto al Parco centrale

Considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori, Mannarino sarà nella città del Golfo il prossimo 6 agosto per una nuova data del Follonica Summer Nights, il festival organizzato all’interno del Parco centrale tra luglio e agosto.

Con i suoi quattro album ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili da leggere e poesie da ascoltare. Brani come “Me so ‘mbriacato”, “Apriti cielo” o “Marylou” sono diventati velocemente dei grandi classici. Con l’ultimo album “Apriti cielo” per Mannarino arriva la definitiva consacrazione: il disco di platino e un tour che in appena un anno supera le 150mila persone. Il suo live è considerato all’unanimità tra gli spettacoli migliori in circolazione.

Mannarino è inoltre il primo artista italiano ad essere stato invitato a suonare come ospite d’onore sotto la navata centrale del Musée d’Orsay di Parigi in occasione dell’evento Curieuse Nocturne, a gennaio 2020. In quell’occasione il cantautore ha annunciato il suo ritorno live con un tour nei palazzetti.

Il 17 settembre 2021 è uscito il suo ultimo album “V”, in versione cd e doppio vinile, oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. L’album è stato anticipato dai singoli “Africa”, pubblicato a sorpresa, e “Cantarè”, annunciato pochi giorni prima dell’uscita.

Prodotto dallo stesso Mannarino e registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l’Amazzonia e l’Italia, l’album è un invito ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani, un disco che parla le lingue del mondo, intriso di suoni di foresta e voci indigene registrate in Amazzonia.

Le prevendite sono aperte sul sito e nei punti vendita di TicketOne.

Foto di Magliocchetti