Follonica Summer Festival: dove parcheggiare

Manca pochissimo ormai all’avvio della terza edizione del Follonica Summer Festival, la rassegna artistica ospitata dall’Arena del parco Centrale di Follonica, che prenderà il via sabato 3 agosto con lo spettacolo “Up&Down” di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius e animerà le serate follonichesi fino al 13 agosto.

Migliaia di persone sono attese in città per assistere agli spettacoli e molte di esse arriveranno in auto. Per agevolare il parcheggio e non creare problemi al flusso di auto nella zona centrale, il Comune di Follonica raccomanda l’utilizzo delle aree destinate a parcheggio dove lasciare le auto e raggiungere a piedi il Parco in pochi minuti:

– parcheggio area Pam (via Massetana) – 12 min. dal Parco Centrale

– parcheggio area Cimitero Comunale (via Leopardi) – 8 min. dal Parco Centrale

– parcheggio area Palagolfo (via Sanzio) – 8 min. dal Parco Centrale

– parcheggio area Lidl (via Amendola/Leopardi) – 6 min. dal Parco Centrale

– parcheggio area Coop (via Chirici) – 6 min. dal Parco Centrale

– parcheggio area ex Ilva (via Roma) – 3 min. dal Parco Centrale

I parcheggi sono tutti gratuiti e permettono di non introdursi nelle arterie principali del centro.