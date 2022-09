“Migliori connessioni”: la città protagonista della Settimana europea della mobilità

Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana europea della mobilità, giunta alla sua ventunesima edizione, occasione e vetrina per attivarsi in un processo di miglioramento della mobilità urbana, nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita.

Il tema di quest’anno, “Migliori connessioni”, si propone di promuovere una maggiore sinergia fra le persone e i luoghi, creando ulteriori connessioni fra i gruppi esistenti e nuovo pubblico, al fine di incentivare la mobilità sostenibile con conseguente riduzione dell’uso dell’auto e stimolare il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva.

Il progetto follonichese, che avrà eventi posticipati per incontrare le disponibilità dei vari soggetti coinvolti, come sempre si svilupperà con il sostegno e la collaborazione di Fiab, Federazione italiana amici della bicicletta, sempre in prima linea per sostenere nelle città italiane iniziative durante la Settimana europea della mobilità 2022, con l’intento di stimolare le persone non solo a scegliere l’uso della bicicletta negli spostamenti in città, al fine di ridurre l’inquinamento, ma anche a riappropriarsi di spazi pubblici solitamente occupati dalle auto.

Ecco il programma della città di Follonica, già insignito dalla Bandiera gialla dei Comuni ciclabili dal 2017: inaugurazione del ponte ciclo-pedonale di collegamento fra via della Pace e il Parco centrale; biciclettata a Cala Violina, in collaborazione con i Comuni limitrofi; “Parking day” al parcheggio di piazza XXIV Maggio per sottrarre tale spazio alle auto e restituirlo alle attività dei cittadini; presentazione del libro sulla sicurezza stradale da parte del Forum del Volontariato.