Follonica, da mercoledì la Biblioteca della Ghisa riapre i battenti

Da mercoledì 20 maggio la Biblioteca della Ghisa riaprirà, ma solo per la restituzione dei materiali e per i prestiti (su prenotazione).

L’orario di apertura al pubblico va dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, e nei giorni di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 16.30.

Per la sicurezza degli operatori e degli utenti, si dovranno indossare mascherina e guanti e l’accesso sarà consentito a un utente per volta, salvo minori e persone non autosufficienti. E’ sconsigliato inoltre l’accesso ai bambini al di sotto dei 6 anni.

La restituzione del materiale non necessita di prenotazione e può essere effettuata durante l’orario di apertura (fino al 30 giugno non saranno applicati blocchi sulle tessere per i ritardi). Tutti i materiali restituiti, prima di essere riammessi al prestito saranno sottoposti a quarantena, come prescritto dalla normativa attualmente in vigore.

Per il prestito, l’utente può prenotare i libri, dvd e audiolibri desiderati telefonando in orario di apertura al numero 0566 59246 oppure scrivendo all’indirizzo email biblioteca@comune.follonica.gr.it. Appena i materiali saranno disponibili l’utente verrà contattato dall’operatore tramite email o telefono, per accordarsi sul giorno del ritiro in biblioteca.

Per adesso, non è permesso sostare in biblioteca, perciò è preferibile che l’utente scelga prima il materiale che vuole prendere in prestito. La scelta può essere fatta anche consultando il catalogo on line https://www.bibliotechedimaremma.it/library/Follonica/ (per iscriversi, inviare la richiesta all’indirizzo email biblioteca@comune.follonica.gr.it).