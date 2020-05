Follonica, pubblicato l’avviso pubblico per i progetti estivi per ragazzi

Pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti estivi consistenti in attività ricreative, educative e sportive. Il Comune di Follonica si rivolge, quindi, agli operatori del settore interessati a realizzare progetti estivi (campus) destinati a bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. Di fatto sono destinatari dell’avviso quei soggetti che vorranno dare disponibilità nel cercare di creare centri di gioco, di svago e di socializzazione nell’ambito delle linee dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto delle vigenti normative anti COVID – 19.

Il progetto, denominato “Vacanze insieme estate 2020“, ha l’intenzione di promuovere e eventualmente sostenere attività estive di carattere ludico, educativo e ricreativo rivolte a bambini e ragazzi nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto 2020: possono partecipare tutti gli operatori del settore, imprese, cooperative, associazioni sociali, culturali o sportive, che hanno interesse a proporre e realizzare progetti di questo tipo, sulla base delle direttive del DPCM 17.5.2020 e dell’allegato 18 al predetto decreto, nonché in conformità alle Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che contengono i parametri standard per: accessibilità agli spazi; standard per rapporto tra bambini/ragazzi e spazio disponibile; rapporto numerico tra personale e bambini e strategie per il distanziamento fisico; formazione degli operatori; modalità organizzative con particolare riferimento alle regole di igiene; accoglienza e modalità organizzativa per i bambini/ragazzi con disabilità.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Comune (destinatario: ufficio servizi socio educativi) e pervenire via PEC (indirizzo PEC: follonica@postacert.toscana.it) entro il 03.6.2020, compilando in tutte le sue parti e sottoscrivendo la scheda appositamente predisposta.

La scheda può essere accompagnata da una relazione (max 10 pagine carattere Times New Roman 12 o equivalenti) in cui sia descritto in maniera più esaustiva il progetto.

Non sono ammesse documentazioni in formato fotografico, ad eccezione di quelle inerenti il documento di identità. Utilizzare formato pdf o p7m.

I soggetti proponenti possono, nell’ambito della predetta relazione, sottolineare gli aspetti di rilevanza (sociale, educativa, sportiva ecc.) che ritengono meritevoli di attenzione e di sostegno da parte dell’Amministrazione e l’eventuale contributo richiesto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’ avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito www.comune.follonica.gr.it oppure contattare l’Ufficio Servizi socioeducativi: Dott.ssa Cinzia Niccolini tel. 0566. 59411 mail socioeducativi@comune.follonica.gr.it