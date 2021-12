A Follonica la nuova mostra “Blu Pinacoteca – Verso l’infinito”

La mostra Blu Pinacoteca – Verso l’infinito, a cura di Claudia Gennari e Marta Paolini, ospitata alla Pinacoteca civica di Follonica, in piazza del Popolo 1, si presenta come un viaggio tra sfumature e tonalità del blu delle opere della collezione permanente della Pinacoteca di Follonica.

Attraverso i colori gli artisti raccontano il loro mondo, le loro emozioni. Il blu ha sollecitato la fantasia di autori celebri, da Picasso a Matisse, da Klein, a Van Gogh, Rothko e Kandinsky, da una riflessione di quest’ultimo prende il titolo la mostra: «L’inclinazione del blu all’approfondimento è così grande – diceva il pittore – che proprio nelle tonalità più profonde diventa più intensa e acquista un effetto interiore più caratteristico. Quanto più il blu è profondo, tanto più fortemente richiama l’uomo verso l’infinito, suscita in lui la nostalgia della purezza e infine del sovrasensibile».

Nelle sale, insieme ai dipinti, alcune citazioni accompagnano la visita.

Infine, ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli: Didattica Art Factory è un laboratorio d’arte permanete allestito in Pinacoteca, liberamente accessibile. In questo spazio i bambini possono mettersi alla prova e rielaborare il tema della mostra, il colore blu, utilizzando i materiali messi a disposizione.

Durante il periodo d’apertura della mostra, saranno organizzati incontri, lezioni e conferenze per adulti curiosi o esperti d’arte.

La mostra rimarrà aperta dal 22 dicembre al 6 marzo 2022, dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30 con ingresso libero.

Per info e prenotazioni: Museo Magma tel. 0566 59027 (in orario di apertura del museo), frontoffice@magmafollonica.it