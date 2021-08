Sicurezza, le civiche: “Azioni del Comune insufficienti, servono più controlli”

“I fatti di cronaca di due giorni fa hanno dimostrato più che mai che a Follonica esiste concretamente un problema di sicurezza”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le liste civiche Follonica nel Cuore e In movimento per Follonica.

“Ormai non si contano più le aggressioni ai cittadini e turisti che vengono nella nostra cittadina per passare una vacanza serena – continua la nota -. La sensazione netta è che la maggioranza continui a sottovalutare il problema. Troppo timido e tardivo il tentativo di dotarsi di steward digerito dal sindaco dopo una mozione presentata dal consigliere Lynn e che, gioco forza, vista la grave situazione, ha ottenuto il consenso di quasi tutto il consiglio comunale. Ammettere il problema è il primo passo per risolverlo e il sindaco ancora stenta ad ammettere che la situazione è fuori gestione. Non bastano le pacche sulle spalle alle vittime nè, tanto meno, periodici riunioni con le autorità e le forze di polizia che si risolvono quasi sempre in dichiarazione d’intenti e pochi fatti”.

“A Follonica i fatti, appunto, stanno a zero: l’idea di allargare le aree di videosorveglianza quale strumento di dissuasione alla micro criminalità e al vandalismo non rappresentano evidentemente la soluzione; telecamere che entrano in campo successivamente per individuare gli aggressori – prosegue il comunicato -. A Follonica c’è bisogno di ‘respirare sicurezza’ per scoraggiare i delinquenti. E l’unico strumento è aumentare in maniera visibile, anche nelle ore notturne, la presenza fisica di forze di polizia. Il punto è tutto qui e non è impossibile gestirlo visto che i fatti di cronaca si concentrano soprattutto in centro. Sono anni che tutte le forze politiche indicano nella carenza di personale di Polizia municipale per le strade della città uno dei limiti più evidenti per affrontare questa situazione. Pochi in generale, pochissimi sulle strade, i vigili devono necessariamente aumentare di numero“.

“Nel frattempo pare che al Comando anche gli ufficiali siano ridotti all’osso e tutto è concentrato nel Comandante, che entro fine anno andrà definitivamente in pensione. Difficile, pensare , allora, di vedere un cambio di rotta nel breve termine – termina la nota -. La sensazione è che a Follonica baby gang, gruppetti etnici ed altre piccole forme di delinquenza possano agire indisturbati. La giustizia ‘fai da te’ è deprecabile, ma è un rischio concreto che deve assolutamente essere scongiurato per scoraggiare atti vandalici e delinquenziali”.