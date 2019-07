Follonica, doppio appuntamento con Futuro distopico

Doppio appuntamento, lunedì 29 luglio e lunedì 12 agosto, con “Futuro distopico?”, un progetto culturale realizzato dall’associazione Multiverso Arte, con il patrocinio del Comune di Follonica e pensato per il museo Magma come luogo simbolo di un percorso temporale nella società, dove il futuro è testimonianza artistica di un passato non dimenticato.

Sarà proprio il Magma infatti ad ospitare il progetto, composto da due eventi apparentemente distinti, ma in realtà uniti dal tema che lo contraddistingue, il futuro: alle 20, e in replica alle 22.15, avrà luogo lo spettacolo “Follonica distopica”, per la regia di Johnny Lodi, di un viaggio temporale che il pubblico presente intraprenderà per visitare la propria comunità, Follonica, tra alcuni decenni; tra le due repliche dello spettacolo la follonichese Cecilia Laschi, professore ordinario alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, terrà l’ incontro dal titolo “Dove sono i robot?”.

Mentre lo spettacolo affronterà, contrariamente all’immaginario teatrale concentrato normalmente sul presente o sul passato, un tempo ancora ignoto, senza riferimenti da “interpretare”, il non ancora vissuto in totale libertà e con la voglia di esplorare e giocare, la professoressa Cecilia Laschi illustrerà l’utilizzo reale dei robot oggi e il ruolo del progresso tecnologico che non può non tenere conto del ruolo degli esseri umani nel futuro.

Per gli spettacoli (ore 20:00, replica ore 22:15) occorre la prenotazione (0566 59027 dal martedì alla domenica dalle 17.30 alle 23 oppure [email protected]) e il costo del biglietto è di 5 euro, mentre l’incontro con Cecilia Laschi, per ambedue le date di luglio e agosto alle 21:10, è gratuito e aperto a tutti.