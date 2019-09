Follonica: cassonetti intelligenti in centro, Zona Nuova e Pratoranieri

Sono già 1650 le “6Card“, tessere che permetteranno di utilizzare i cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata dei rifiuti, ritirate dai cittadini di Follonica. Con una media di circa 270 tessere emesse al giorno, solo nella prima settimana, la card è destinata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, intestatarie Tari, anche non residenti, dei quartieri Zona Nuova, Pratoranieri e Centro (escluse le utenze già servite dal sistema porta a porta che resterà attivo) che hanno ricevuto o che riceveranno in questi giorni la lettera informativa inviata dall’Amministrazione comunale.

Gli utenti potranno ritirare la 6Card (due tessere per utenza) da oggi, lunedì 9, a sabato 14 settembre (compresi) alla Sala della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20, da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre (compresi), alla Palazzina Lavori Pubblici del Comune in via Roma, sempre dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20.

Per ritirare la 6Card è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (o codice fiscale) ed eventuale delega in carta semplice. Qualora non si riuscisse a ritirare la tessera nei giorni sopraindicati, potrà recarsi, a partire da lunedì 23 settembre, al punto di consegna di via Leopardi, presso i cantieri comunali, aperto il lunedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.

Sei Toscana mette a disposizione, per maggiori informazioni, il numero verde 800127484.