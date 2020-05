Follonica, al via le iscrizioni al nido d’infanzia comunale Le Mimose

Pubblicato il bando per le iscrizioni al Nido d’Infanzia comunale “Le Mimose”, per l’anno educativo 2020/21. Il bando interessa i bambini che al 31.12.20 siano in età compresa tra 12 e 36 mesi. La scadenza delle iscrizioni è il 3 luglio 2020.

Possono essere ammessi alla frequenza del nido tutti i bambini residenti nel comune di Follonica, in età compresa tra 12 mesi e 3 anni.

I bambini non residenti nel Comune di Follonica possono essere ammessi qualora risultino posti disponibili dopo aver ammesso i residenti. I bambini diversamente abili sono ammessi di diritto.

Le modalità di ammissione e relativi criteri e punteggi sono stabiliti dal vigente regolamento zonale e relativo disciplinare di attuazione.

I moduli per la domanda di iscrizione possono essere scaricati dal sito www.comune.follonica.gr.it. ( sezione uffici Socio Educativi –Nido d’ Infanzia ” Le Mimose”).

La domanda potrà essere presentata:

– tramite mail semplice, su indirizzo dedicato: socioeducativi@comune.follonica.gr.it

– tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: follonica@postacert.toscana.it

– a mezzo lettera raccomandata A/R.

La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di FOLLONICA, Largo Cavallotti 1 con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per ammissione Nido comunale A.E. 2020/2021”. In questo caso la domanda dovrà pervenire all’Ufficio entro la data indicata come termine di accettazione (3 luglio), e pertanto l’Amministrazione non potrà farsi carico di ritardi o disguidi derivanti dal servizio postale dai quali derivi la non accettazione.

In via del tutto eccezionale, data l’attuale emergenza sanitaria, è possibile la consegna a mano presso i servizi educativi del Comune di Follonica esclusivamente previo appuntamento telefonico con il personale addetto: Cinzia Pepe tel. 0566 59017- mail: cpepe@comune.follonica.gr.it oppure Elisabetta Piccini tel 0566 59018 – mail epiccini@comune.follonica.gr.it

Alle domande verrà attribuito un punteggio, secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento zonale, sulla base di quanto risulta dichiarato nell’autocertificazione.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nell’ Albo Pretorio on line e sarà data diffusione della pubblicazione. In caso di esclusione sarà possibile presentare eventuale richiesta di riesame.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata successivamente all’esame delle eventuali richieste di riesame.

Ai genitori verrà comunicata l’ammissione del/la proprio/a figlio/a via e-mail al contatto indicato nella domanda e con le medesime modalità verranno fornite tutte le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo.

A causa dell’attuale emergenza sanitaria Covid 19, l’inizio dell’anno educativo (normalmente fissato il primo lunedì di settembre) , la composizione delle sezioni, il numero totale degli ammessi, gli orari in entrata ed uscita, potrebbero subire delle variazioni rispetto al passato, in conformità alla prossima emanazione di normative specifiche nazionali e regionali.

Per informazioni tel. 0566/59017 – 59018, mail socioeducativi@comune.follonica.gr.it