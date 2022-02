Follonica: al via le iscrizioni per le colonie estive riservate ai bambini dai 3 ai 14 anni

L’amministrazione comunale di Follonica ha pubblicato l’avviso di iscrizione al servizio estivo, che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, al quale potranno accedere i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni.

I bambini di 3 anni devono avere già frequentato la scuola materna.

I periodi sono i seguenti:

primo turno: dall’8 al 19 luglio;

secondo turno: dal 22 luglio al 2 agosto;

terzo turno: dal 5 al 17 agosto.

“Nonostante le ristrettezze di bilancio, l’amministrazione comunale di Follonica ha scelto di non diminuire i servizi estivi dedicati ai bambini – dichiara l’assessore Maria Luisa Bernardi – e oltre al servizio del nido d’infanzia, anche quest’anno è confermato il servizio estivo per i minori alla ex Colonia marina, organizzato dalla Gestione associata dei comuni della Val di Pecora (Follonica, Scarlino e Gavorrano) di cui Follonica è capofila. In un momento così difficile, anche le attività ritenute ordinarie, come queste relative ai bambini e al sostegno della famiglia, corrono il rischio di non essere realizzate, e quindi garantirle è motivo di soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale”.

I genitori interessati dovranno inoltrare la domanda utilizzando la modulistica predisposta, che può essere ritirata all’Ufficio relazioni con il pubblico (al piano terra del Palazzo comunale) e all’Ufficio Servizi educativi (in via Roma 43), oppure collegandosi al sito www.comune.follonica.gr.it.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stato fissato per il prossimo 20 giugno.

Le domande dovranno essere consegnate o inviate all’Ufficio Servizi educativi.

Le graduatorie di ammissione saranno elaborate tenendo conto dei punteggi attribuiti sulla base dei requisiti posseduti dalle famiglie. Le quote di compartecipazione finanziaria alle spese per il servizio sono rapportate al reddito familiare, mentre coloro che vorranno usufruire della riduzione della quota di compartecipazione dovranno presentare attestazione Isee.