Follonica aderisce a #spiaggepulite

E’ in vigore da ieri l’Ordinanza sindacale, ai sensi della Legge Regionale n. 37 del 28 giugno 2019, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo della Regione Toscana, che vieta l’utilizzo di prodotti in plastica monouso quali stoviglie, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti.

“La Toscana – dichiara il sindaco di Follonica Andrea Benini – è stata la prima Regione a legiferare per anticipare l’applicazione della Direttiva Europea che dal primo gennaio 2021 vieterà l’utilizzo della plastica monouso in tutta Europa e Follonica ha risposto, come sempre, presente all’appello che la Regione ha lanciato ai comuni affinché applicassero la legge regionale.

Vogliamo essere il punto di riferimento per le politiche per la sostenibilità e sono contento di poter dire che gli imprenditori balneari hanno condiviso, prima con la Regione, e poi con il comune questo percorso. I nostri stabilimenti balneari possono diventare un esempio di buone pratiche da esportare in tutta la Regione e oltre: penso alla diffusione pressoché totale della raccolta differenziata presso gli stabilimenti balneari o agli interventi per preservare la duna, fino ad arrivare all’eliminazione delle bottiglie in plastica in vigore dal primo luglio allo stabilimento ‘Il Boschetto'”.

“La nostra – aggiunge l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – non è una battaglia contro i materiali plastici in generale, ma un ulteriore verso la costruzione di una città più sostenibile. E’ di pochi giorni fa l’approvazione dello stato di emergenza climatica per la città di Follonica; ebbene, credo che ciascuno di noi debba prendere coscienza di quanto sia grave la situazione e di quanto sia necessario attivare azioni immediate e concrete che possano invertire i processi di cambiamento climatico che porteranno, secondo la comunità scientifica, a stravolgere le coste italiane per come le conosciamo. Il mare e l’ambiente sono la nostra ricchezza e abbiamo il dovere di difenderli anche con atti forti come quello di eliminare la plastica monouso dalle spiagge pubbliche ed in concessione.”