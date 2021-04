25 aprile, Rifondazione Comunista e Follonica a Sinistra: “Lasciamo un fiore al monumento ai caduti”

“Anche quest’anno la festa della Liberazione si festeggerà in modo ridotto“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Rifondazione Comunista e Follonica a Sinistra.

“Non è ancora possibile organizzare il tradizionale corteo per le vie cittadine, ma l’amministrazione comunale e l’Anpi comunque organizzeranno una piccola cerimonia nel Parco della Rimembranza alla presenza delle autorità comunali e cittadine. Le associazioni possono inviare al massimo due rappresentanti, pertanto la presenza degli antifascisti sarà contingentata – continua la nota -. Però invitiamo tutti i cittadini a recarsi al monumento ai caduti per la libertà e a lasciare un fiore o un altro ricordo per onorare i partigiani e i soldati caduti durante il secondo conflitto mondiale. Ovviamente ricordiamo che va evitato l’orario tra le 11 e le 12 del 25 aprile, quando ci sarà la piccola manifestazione ufficiale. Ma prima o dopo quel momento, i follonichesi potranno andare tranquillamente e in tutta sicurezza al cippo per lasciare fiori o altro ai nostri eroi“.