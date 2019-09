Follonica a Sinistra: “Bene nuove assunzioni da parte del Comune”

Follonica a Sinistra plaude “con entusiasmo al prossimo ciclo di assunzioni a tempo indeterminato in Comune, il quale potrà usufruire di cumuli pregressi e dei nuovi strumenti dati dal decreto Concretezza”.

“Sette assunzioni forse possono sembrare una piccola cosa, ma il gesto ha un’importanza enorme – continua la nota di Follonica a Sinistra -. Infatti, per anni, con il blocco del turn-over, l’organico della macchina amministrativa del Golfo ha subìto una costante compressione. L’obiettivo era di ridurre la spesa tagliando il personale con criteri quantitativi. Ma forse in passato queste scelte erano fatte senza tener conto delle competenze dei dipendenti e del servizio al cittadino. Oggi la musica cambia“.

“Il Comune, con l’avvio di queste nuove assunzioni, gioca una scommessa importante sul futuro ed il benessere della città – prosegue il comunicato -. La macchina amministrativa è una realtà complessa, tra i primi datori di lavoro del territorio, ed è un organismo sempre più articolato, digitale, globalizzato, che deve e dovrà rispondere, con professionalità, ad esigenze sempre più interdipendenti. La qualità dei profili dei nuovi assunti sarà il miglior investimento per tutti. E’ proprio rapportandosi con la Cosa pubblica che spesso il cittadino matura le proprie idee e le proprie impressioni, a volte legittime, a volte meno. Trovarsi di fronte personale nuovo, preparato, motivato e attento ai bisogni del cittadino, rafforzerà la fiducia dei follonichesi nella comunità stessa e nelle istituzioni”.

“Alla minoranza di centrodestra che, in queste ore, chiede all’amministrazione Benini di limitarsi all”ordinaria amministrazione’, in attesa dell’esito della sentenza del Tar prevista per il 17 dicembre, noi rispondiamo di mo. E’ proprio questo, infatti, il momento nel quale l’amministrazione, pienamente legittimata, deve dare il meglio di sè, con politiche che migliorino la qualità della vita dei follonichesi – termina il comunicato –. Come Follonica a Sinistra continueremo quindi a sostenere uno stile di governo attivo, energico e coraggioso verso scelte importanti: come è questa di assumere sette nuove unità di personale“.