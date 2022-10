“Fly me to the moon”: il romantico superyacht sbarca a Monte Argentario

Si, è arrivato davanti a Porto Santo Stefano, nei giorni scorsi, il bellissimo superyacht che ha il nome di una delle canzoni più famose di Frank Sinatra e che ha fatto innamorare tante coppie, “Fly me to the moon“, dell’armatore Stelios Haji-Ioannou, possessore anche di un altro grande panfilo, “Strangers in the night”, entrambi un chiaro omaggio al celebre cantante americano con origini italiane, che negli anni Settanta soggiornò anche all’Argentario insieme a tanti altri Vip del mondo.

Stelios, con il fratello Polys, anche lui possessore di un superyacht di lusso da 62 metri, “Esmeralda”, hanno fondato la EasyJet e sono i figli del defunto Loucas Haji-Ioannou, un imprenditore marittimo greco-cipriota le cui flotte hanno dominato l’industria navale globale per la maggior parte del ventesimo secolo. Interessante l’introvabile libro “Easy History – The easy family of brands photo album”, contenente i successi della famiglia Haji-Ioannou, che ha continuato l’eredità marittima con una flotta di 17 navi cisterna.

“Fly me to the moon”, elegante supertyacht di 48,7 metri con le linee senza tempo costruito nel 2012 in Turchia dalla Bilgin Yacht, è stato seguito e documentato nella sua sosta da Artemare Club, nostro informatore, per l’archivio storico del sodalizio dello yachting all’Argentario custodito nella sede a Porto Santo Stefano.